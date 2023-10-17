Эксперт рассказал об устройстве огнеметной системы «Тосочка»

Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал во вторник, 17 октября, об устройстве российской тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка».

«Суть ее заключается в том, что это трехосный автомобиль повышенной проходимости. На нем находятся действующие оболочки для 10 ракет. Это мощные системы для поражения опорных пунктов противника и, естественно, поражения легкобронированных целей, находящихся в движении на открытой местности», — объяснил он в беседе с Lenta.Ru.

Кошкин отметил, что на сегодняшний день это востребованные системы поражения, необходимые для решения боевых задач в рамках специальной военной операции (СВО). По его словам, они не уступают аналогам других армий мира и являются образцом технической мысли.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры работы тяжелой огнеметной системы ТОС-2 Центрального военного округа в зоне спецоперации, передает НСН. Командир боевой машины с позывным Змей отметил, что для успешного поражения цели военнослужащие пользуются возможностями беспилотников, которые направляют огонь.

Кроме того, 15 октября начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что тяжелые огнеметные системы РФ нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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