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Экс-советник Пентагона призвал США не повторять в Израиле украинскую ошибку

Экс-советник Пентагона: США нужно инициировать прекращение огня в Газе
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вашингтон должен на себя инициативу по прекращению огня в палестино-израильском конфликте и не совершить допущенную на Украине ошибку, когда мощь России не была оценена. Об этом написал бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для журнала American Conservative, опубликованной 17 октября.

Он подчеркнул, что в украинском конфликте Белый дом недооценил решимость РФ.

«Вашингтон не должен повторить эту ошибку, недооценивая потенциал регионального альянса мусульманских стран, который может угрожать существованию Израиля», — отметил он.

Если конфликт на Ближнем Востоке расширится, США готовы ввязаться в него, но привлечение американских военных не приведет к его окончанию, поделился эксперт мнением.

«Хотя это и неприятно правящему политическому классу в Вашингтоне, администрация [президента США Джо] Байдена должна рассмотреть возможность взять на себя инициативу в поддержке прекращения огня, даже если это означает сотрудничество с турками, египтянами и россиянми для обеспечения прибытия гуманитарной помощи», — добавил он.

Накануне член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Белый дом должен отказаться от помощи Израилю и Украине, чтобы начать решать свои собственные проблемы.

В тот же день министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ войскам быть готовыми выдвинуться на территорию Ближнего Востока.

Кроме того, Пентагон отобрал 2 тыс. военных для подготовки к потенциальному развертыванию на Ближнем Востоке. Американские солдаты не будут принимать участия в боевых действиях, отметили в ведомстве.

«В секторе Газа ситуация уже напоминает гуманитарную катастрофу»
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Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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