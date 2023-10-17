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ХАМАС объявило о новых ракетных ударах по израильскому Сдероту

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Фото: Global Look Press/dpa/Ilia Yefimovich
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Палестинское движение ХАМАС объявило о новых ракетных ударах по израильскому городу Сдерот. Об этом 17 октября сообщило боевое крыло движения — группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама».

«Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» также обстреляли позиции ВС Израиля в районе Эшколь (на юге еврейского государства)», — говорится в сообщении в Telegram-канале движения.

Кроме того, армия Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила, что из Ливана по территории страны были выпущены две ракеты. Одну из них удалось перехватить, вторая упала не в населенном пункте.

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Ранее, 16 октября, мэр Сдерота Алон Давиди на пресс-конференции выступил за полное уничтожение ХАМАС, добавив, что жители страны готовы к затягиванию боевых действий на несколько месяцев. Он уверен, что боевикам ХАМАС приходят приказы из Ирана.

В тот же день корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал подробности штурма силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) захваченного боевиками ХАМАС полицейского участка в Сдероте. По его словам, израильская армия не предпринимала попыток штурма здания, вместо этого по нему ударили ракетами и разнесли его «в пыль и щебень». За день до этого, 15 октября, заместитель мэра Сдерота Элада Калими рассказала об эвакуации двух третей населения Сдерота.

Город Сдерот на юге Израиля неоднократно подвергался обстрелу со стороны ХАМАС. В частности, движение 13 октября запустило по нему 50 ракет.

Движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4.2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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