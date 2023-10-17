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Дорогу Борма – Погрузная в Самарской области отремонтируют до конца сезона

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В Кошкинском районе Самарской области до конца дорожного сезона планируют завершить ремонт участка региональной трассы Борма – Кошки – Погрузная, являющейся частью основного транзитного маршрута в направлении Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 8 км. Как рассказал глава района Юрий Горяйнов, данный участок вызывал наибольшее количество жалоб у автомобилистов.

«Его ремонт очень значим с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, это основные выходные ворота в Самарскую область со стороны Татарстана, трафик движения на этом маршруте движения очень высокий», — цитирует Горяйнова НИА «Самара».

По словам представителя фирмы-подрядчика Павла Самохина, фрезерование дорожной одежды выполнено на 60%, уже ведется укладка асфальтобетонного покрытия. Полностью завершить работы планируется до конца дорожного сезона.

Уточняется, что в этом году в перечень ремонтируемых по нацпроекту дорог включены еще два участка региональных трасс, входящих в основной маршрут движения транзитного транспорта в направлении Татарстана. На участке дороги Обходная села Кошки протяженностью 6,1 км работы завершены, а обновление дороги Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки – Островка – Новое Фейзуллово – Мамыково – граница района должны закончить в 2025 году.

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