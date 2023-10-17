Власти расширят валютный контроль на зарубежные дочерние структуры экспортеров

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства 17 октября.

В Центробанке «Известиям» рассказали, что в правительство РФ внесен законопроект, который усилит валютный контроль. Предполагается, что экспортеры будут предоставлять в ЦБ консолидированные данные по всей группе компаний (с учетом зарубежных «дочек»).

В Центральном банке отметили, что «для поддержания финансовой стабильности важно постоянно оценивать равномерность притока и оттока иностранной валюты, динамику и потенциальные дисбалансы активов и обязательств, номинированных или подлежащих оплате в иностранных валютах».

Там уточнили, что с прошлого года отдельные резиденты — экспортеры представляют в Центробанк информацию о своих валютных активах и обязательствах.

«Однако в условиях перераспределения торговых и финансовых потоков на фоне внешних ограничений меняется и распределение валютных активов и обязательств между компаниями группы, в частности повышается роль зарубежных «дочек». Поскольку сейчас информация об их активах и обязательствах не передается, по предложению Банка России подготовлен и внесен в правительство РФ законопроект, который предусматривает предоставление консолидированных данных (не по одной компании, а по всей группе компаний). Законопроект одобрен на Комиссии по законопроектной деятельности 16 октября 2023 года. В настоящее время компании представляют отчетность в Банк России ежемесячно. Менять периодичность не планируется», — сообщили в ЦБ «Известиям».

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, оценивая такое возможное расширение валютного контроля, выразил мнение, что эта мера напрямую не окажет никакого влияния на стоимость национальной валюты. Она только предоставит возможность российским ведомствам получать больше информации о валютных активах российских компаний и движениях валютного капитала для оплаты импортных товаров, объяснил он.

«Но уже исходя из анализа ситуации с валютными активами в той или иной компании российские власти смогут давать им рекомендации, когда и в каких объемах продавать валюту на бирже, что и будет ограничивать падение стоимости российской национальной валюты за счет увеличения спроса на нее на бирже во время конвертации валютной выручки экспортерами», — добавил Чернов.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. В тот же день руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с «Известиями» предположил, что указ главы государства поддержит российский рубль.