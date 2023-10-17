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В Лондоне задержали экоактивистку Грету Тунберг

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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В Лондоне полиция задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Об этом 17 октября сообщило экологическое движение Fossil Free London, выступающее за отказ от ископаемого топлива.

«Грета Тунберг только что была задержана», — говорится в сообщении движения в соцсети X.

На фотографии, сопровождающей сообщение, сотрудники полиции уводят Тунберг с места событий. На груди у активистки прикреплен значок с надписью «долой нефтяные деньги».

Экоактивисты организовали акцию протеста у отеля InterContinental London Park Lane. Там 17 октября стартовал трехдневный форум Energy Intelligence с участием представителей крупнейших нефтегазовых компаний.

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Ранее, 11 октября, Тунберг приговорили к штрафу за неповиновение полиции во время климатической акции в нефтяном порту в июле этого года. Она должна будет заплатить 90 ежедневных штрафов в размере 50 крон ($4,6). Она не признала себя виновной, заявив, что действовала в чрезвычайной ситуации, какой, по ее мнению, является климатический кризис. 4 июля Тунберг была осуждена за аналогичное правонарушение:активистка принимала участие в демонстрации, которая нарушила движение автомобилей и «ослушалась приказа полиции уйти с дороги».

Грета Тунберг получила известность после выступления с трибуны ООН в 2019 году, когда упрекнула лидеров мировых держав в недостаточном внимании к проблемам экологии. В 2023 году Грета и ее единомышленники были номинированы на Нобелевскую премию мира.

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