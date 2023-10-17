Премьер Таиланда предложил Путину нарастить торговлю сельхозпродукцией

Премьер-министр Королевства Таиланд Сеттха Тхависин обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину содействовать в наращивании торговли сельхозпродукцией. Об этом он написал в социальной сети X (бывш. Twitter) после переговоров с российским лидером в Пекине.

«Я попросил российскую сторону содействовать в наращивании торговли сельскохозяйственной продукцией между нашими странами», — заявил Тхависин.

Он также подчеркнул свою готовность предложить России варианты увеличения инвестиций в экономику Таиланда и пригласил российского лидера посетить королевство с целью укрепления отношений между странами.

Ранее в этот день Путин на встрече с Тхависином в Китае отметил, что взаимное уважение и учет интересов друг друга всегда были в основе отношений РФ и Таиланда. Он также добавил, что сейчас необходимо работать над повышением товарооборота, который в условиях турбулентности в международных отношениях в 2022 году немного снизился.

Российский лидер находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». Ранее в этот день Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в своей резиденции в Пекине. По словам российского лидера, отношения двух государств на протяжении многих лет строились на основе интересов друг друга. Кроме того, у него состоялась встреча с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом и с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

Во второй день визита президент примет участие в церемонии открытия форума, в российско-китайских переговорах и еще ряде двусторонних встреч.