В Турции назвали позором возможную наземную операцию ЦАХАЛ

Проведение Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) наземной военной операции в секторе Газа приведет к гибели тысяч невинных палестинцев и станет позором человечества. Об этом 17 октября заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Она (наземная военная кампания. — Ред.) вызовет катастрофу и позор для человечества, что приведет к гибели тысяч невинных детей и женщин», — приводит слова турецкого политика Hurriet.

Челик добавил, что государства, которые постоянно говорят о «праве Израиля на самооборону», не упоминают о «праве на жизнь» женщин и детей, проживающих в палестинском анклаве.

«Коллективное нападение на людей является преступлением против человечности. Концепция коллективного наказания жителей Газы является преступлением», — заключил он.

В свою очередь, ЦАХАЛ пока не подтвердила проведение наземного наступления. По словам подполковника Ричарда Хехта, несмотря на это израильские военнослужащие ведут подготовку к очередному этапу своей кампании против сектора Газа.

Ранее в этот день Spiegel писал, что наземная операция ЦАХАЛ начнется после визита в страну президента США Джо Байдена. Его визит запланирован на 18 октября. На повестке будет обсуждение доступа гуманитарной помощи в регионе.

Днем ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари назвал ожидаемый визит в Израиль президента США стратегически значимым. По его словам, он не повлияет на подготовку страны к возможной наземной операции в секторе Газа.

До этого, 15 октября, сообщили израильские СМИ, командиры бригад и батальонов сухопутных войск ЦАХАЛ были допущены к полетам над территорией сектора Газа для осмотра местности, где планируется проведение наземной операции.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи». 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4.2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.