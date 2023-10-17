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Житель Ульяновской области ожидает суда за убийство двух человек

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В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела об убийстве двух человек, фигурантом по которому проходит житель города Димитровграда. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Убийство произошло в ночь на 19 февраля 2023 года в квартире одного из домов по улице 9-я Линия в Димитровграде. Установлено, что ранее судимый за кражу 49-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес двум знакомым несколько ударов ножами в различные части тел.

Потерпевшие в момент нападения спали. От полученных травм они скончались на месте, уточняет ulpravda.ru.

Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

13 октября сообщалось, что в Сочи задержаны четверо подозреваемых в убийствах 61-летней жительницы Сочи и 44-летней жительницы Подмосковья, совершенных в 2001-м и 2005 годах.

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