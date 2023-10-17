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Центробанк повысил курс доллара до 97,35 рубля на 18 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Центробанка (ЦБ) РФ повысил курс доллара на среду, 18 октября, до 97,35 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Так, курс американской нацвалюты стал выше предыдущего показателя на шесть копеек. В это время евро достиг 102,76 рубля. ЦБ повысил его курс на 23 копейки.

Курс китайского юаня составил 13,2855 рубля.

Деньги на стол: сможет ли продажа валютной выручки помочь рублю
Валютные ограничения вновь ввели после того, как остальные меры поддержки рубля оказались недостаточными

Ранее в этот день курс доллара США к рублю снизился на 16,25 копейки, до 97,24 рубля, на старте торгов Московской биржи.

В прошлую пятницу, 13 октября, аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов спрогнозировал курс доллара на неделе с 16 по 22 октября в диапазоне 95–99 рублей, назвав введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами фактором в пользу укрепления рубля.

12 октября рубль заметно укрепился на старте торгов, отыгрывая введение на шесть месяцев обязательной продажи валютной выручки. По итогам первой минуты торгов курс американского доллара упал до 96,59 рубля.

Этому предшествовало подписание президентом России Владимиром Путиным 11 октября указа о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Указом был определен конкретный перечень экспортеров из 43 групп компаний, в отношении которых введены перечисленные меры.

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