Школьник ранил ножом одноклассника в Ижевске

Ученик восьмого класса нанес ножевые ранения однокласснику в одной из школ Ижевска. Об этом 17 октября сообщило следственное управление СК России по Удмуртии.

«17 октября 14-летний учащийся во время урока нанес три ножевых ранения однокласснику. Потерпевший госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

На месте происшествия проводится осмотр, допрашиваются очевидцы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

11 сентября в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо под маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четырех взрослых — трех сотрудников и родственника одного из учеников.

Один из пострадавших находился в состоянии средней тяжести в реанимации, уточнял министр здравоохранения региона Юрий Кобзев. Состояние других получивших ранения оценивалось как легкой степени тяжести.

Подросток был задержан очевидцами и передан полицейским. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что школьник страдает психическим заболеванием.