Реклама
Прямой эфир
Экономика
Власти расширят валютный контроль на зарубежные дочерние структуры экспортеров
Мир
В Лондоне задержали экоактивистку Грету Тунберг
Экономика
Центробанк повысил курс доллара до 97,35 рубля на 18 октября
Мир
Путин указал на необходимость уделить внимание росту товарооборота с Монголией
Мир
В Грузии заявили о появлении БПЛА собственного производства к концу года
Экономика
Правительство утвердило список стран для доступа иностранцев к финрынку РФ
Мир
Армения предложила Азербайджану обменять пленных по принципу «всех на всех»
Мир
Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс — один путь»
Общество
ФСБ задержала совершившего несколько диверсий по заданию СБУ жителя Орла
Мир
Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников
Мир
Пашинян заявил о намерении Армении углублять сотрудничество с ЕС
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Мир
Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии
Мир
Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта

В США заместитель шерифа застрелил отсидевшего по ложному приговору чернокожего

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Allen Eyestone
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США заместитель шерифа в штате Джорджия застрелил чернокожего мужчину, который провел более 16 лет в тюрьме во Флориде по неправомерному приговору. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Associated Press во вторник, 17 октября.

«Бюро расследований Джорджии, которое ведет разбирательство по данному факту, опознало застреленного мужчину как 53-летнего Леонарда Аллена Кюра», — уточняет агентство.

Как выяснилось, заместитель шерифа Джорджии остановил атомобиль Кюра, когда тот ехал по межштатной автомагистрали 95 недалеко от границы с Флоридой. Кюр вышел из машины по просьбе правоохранителя и сначала сотрудничал, но, когда ему сказали, что его арестовывают, стал проявлять агрессию, отмечается в материале.

В результате шериф сначала применил «электрошокер и дубинку, чтобы усмирить его, а затем вытащил пистолет и выстрелил в Кюра, когда тот продолжал сопротивляться». В результате полученного ранения мужчина скончался.

Кюр был признан виновным в вооруженном ограблении аптеки в Дания-Бич во Флориде в 2003 году и приговорен к пожизненному заключению, поскольку ранее был судим за грабеж и другие преступления. Отмечается, что мужчина в апреле 2020 года был оправдан судом и вышел на свободу.

Черными по белым: новый случай массовой стрельбы ожесточил расовые дискуссии в США
Белый дом поддерживает температуру социальной ненависти

В сентябре сообщалось, что в американском штате Огайо полицейские застрелили беременную темнокожую женщину. Уточнялось, что полицейские подошли к 21-летней женщине, сидевшей в машине на парковке рядом с продуктовым магазином, обвинили ее в краже и потребовали выйти из автомобиля. Однако женщина не послушала их и попыталась скрыться с места событий, в результате полицейские открыли стрельбу. После этого автомобиль, за рулем которого находилась женщина, врезался в здание магазина. Как выяснилось позднее, женщина и ее ребенок погибли.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023