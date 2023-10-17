В США заместитель шерифа застрелил отсидевшего по ложному приговору чернокожего

В США заместитель шерифа в штате Джорджия застрелил чернокожего мужчину, который провел более 16 лет в тюрьме во Флориде по неправомерному приговору. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Associated Press во вторник, 17 октября.

«Бюро расследований Джорджии, которое ведет разбирательство по данному факту, опознало застреленного мужчину как 53-летнего Леонарда Аллена Кюра», — уточняет агентство.

Как выяснилось, заместитель шерифа Джорджии остановил атомобиль Кюра, когда тот ехал по межштатной автомагистрали 95 недалеко от границы с Флоридой. Кюр вышел из машины по просьбе правоохранителя и сначала сотрудничал, но, когда ему сказали, что его арестовывают, стал проявлять агрессию, отмечается в материале.

В результате шериф сначала применил «электрошокер и дубинку, чтобы усмирить его, а затем вытащил пистолет и выстрелил в Кюра, когда тот продолжал сопротивляться». В результате полученного ранения мужчина скончался.

Кюр был признан виновным в вооруженном ограблении аптеки в Дания-Бич во Флориде в 2003 году и приговорен к пожизненному заключению, поскольку ранее был судим за грабеж и другие преступления. Отмечается, что мужчина в апреле 2020 года был оправдан судом и вышел на свободу.

В сентябре сообщалось, что в американском штате Огайо полицейские застрелили беременную темнокожую женщину. Уточнялось, что полицейские подошли к 21-летней женщине, сидевшей в машине на парковке рядом с продуктовым магазином, обвинили ее в краже и потребовали выйти из автомобиля. Однако женщина не послушала их и попыталась скрыться с места событий, в результате полицейские открыли стрельбу. После этого автомобиль, за рулем которого находилась женщина, врезался в здание магазина. Как выяснилось позднее, женщина и ее ребенок погибли.