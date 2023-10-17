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В Одессе вандалы облили краской Александровскую колонну

«Страна.ua»: в центре Одессы вандалы облили краской Александровскую колонну
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Фото: соцсети
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В Одессе на Украине неизвестные облили розовой краской Александровскую колонну. Об этом 17 октября сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Одессе облили краской Александровскую колонну в парке Шевченко», — говорится в сообщении.

Колонна из лабрадорита (магматической плутонической горной породы) на постаменте из гранита была создана в 1891 году в честь российского императора Александра ІІ. После революции с памятника убрали все символы и надписи времен Российской Империи, а затем на колонне появился барельеф Карла Маркса, ей дали название «Символ Третьего Интернационала».

В 1954 году в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией колонну переименовали, и она стала «Мемориалом воссоединения Украины с Россией». В 2012 году памятник вновь стал называться Александровской колонной.

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Ранее, 1 сентября, издание «Зеркало недели» сообщило, что вандалы разрисовали краской бюст секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева на площадке музея истории города в Каменском Днепропетровской области. На монументе написали слово «демонтируй» желтой и голубой краской. Журналисты отмечали, что жители были недовольны решением властей в очередной раз перенести памятник, а не снести его.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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