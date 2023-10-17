Девять отремонтированных участков дорог приняли в эксплуатацию в Твери

В Твери межведомственные комиссии приняли в эксплуатацию девять участков дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает городская администрация.

Дорожное покрытие отремонтировали на улицах Жигарева, Односторонняя, Маршала Конева, 2-я Грибоедова, Тюленина, Можайского, Волоколамском шоссе, Обозном и Артиллерийском переулках, Комсомольском проспекте, а также на проезде от улицы 2-я Красина до микрорайона «Южный».

Как уточняют «Тверские ведомости», приемка работ на других улицах пока продолжается. 16 октября комиссия проверила ремонт в переулке Трудолюбия, где были приведены в порядок тротуары и проезжая часть. Специалисты выявили ряд недочетов, которые подрядчик должен устранить перед окончательной приемкой.

Отмечается, что в рамках двухлетнего контракта по нацпроекту в Твери планируется отремонтировать 20 улиц общей протяженностью 25 км.