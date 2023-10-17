Убивший учителя во Франции заявлял о преданности ИГ

Прокурор Национальной прокуратуры Франции по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикар сообщил, что подозреваемый в убийстве учителя в городе Аррас заявлял о своей преданности группировке «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом 17 октября сообщило агентство AP.

По его словам, в телефоне подозреваемого обнаружена соответствующая аудиозапись. На ней нападавший говорит о преданности ИГ и выражает ненависть к Франции.

Прокурор добавил, что атаковавший школу заявил о ненависти «к французам, к демократии и образованию, которое он получил в нашей стране».

Кроме того, незадолго до нападения на учителя предполагаемый нападавший также записал короткое видео, на котором он запечатлен перед военным мемориалом.

«Он высказал некоторые особенно угрожающие взгляды», — сказал прокурор, говоря о содержании ролика.

Нападение на лицей Гамбетта произошло 13 октября. Нападавший убил учителя и ранил несколько человек, полицейские его задержали. Подозреваемым оказался 20-летний парень, который ранее учился в этой школе. В соцсетях также появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом.

В тот же день во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы. В конце дня спецслужбы задержали восемь человек в связи с убийством учителя. В числе задержанных были старший брат напавшего на школу и две его сестры.



Накануне учеников и преподавателей лицея Гамбетта в коммуне Аррас (Па-де-Кале), в котором был убит учитель, снова эвакуировали, на этот раз после сообщения о бомбе. На место вызывали саперов, угроза не подтвердилась.