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ЦАХАЛ нанесла удары по Ливану в ответ на запуск противотанковой ракеты

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Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова нанесла удары по Ливану в ответ на запуск противотанковой ракеты. Об этом 17 октября сообщает израильское ведомство.

«Некоторое время назад было получено сообщение об обстреле противотанковыми ракетами израильского населенного пункта Зарит, расположенного возле ливано-израильской границы», — сказано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Как указано, Армия обороны Израиля ведет ответный артиллерийский огонь по районам, откуда могли вестись обстрелы.

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Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила о ведении танкового и артиллерийского огня по территории Ливана. Отмечалось, что это стало ответом на обстрел «Хезболла» с ливанской территории.

Также 17 октября ЦАХАЛ атаковала военные объекты этого в Ливане. Это было ответом на действия группировки днем ранее, когда она ударила по пяти пограничным позициям Израиля.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна даст жесткий ответ на потенциальные атаки со стороны «Хезболлы» и Ирана. Он указал, что ЦАХАЛ готова вести продолжительные боевые действия на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Накануне, 16 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что у США нет свидетельств того, что «Хезболла» готовит нападение на Израиль со стороны Ливана и собирается открыть второй фронт.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Число жертв в Израиле превышает 1,4 тыс.. Также с начала эскалации конфликта были доставлены в больницы 4,2 тыс. раненых израильтян.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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