Израиль еще не принял окончательного решения о наземной операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще не приняла окончательного решения о проведении наземной военной операции в секторе Газа. Об этом 17 октября сообщил журналистам официальный представитель ЦАХАЛ, подполковник Ричард Хехт, в ходе брифинга.

«Мы готовимся к следующим этапам войны. Мы еще не говорим, какими они будут. Все говорят о наземном наступлении. Это может быть что-то другое», — приводит его словам Reuters.

Тем не менее израильские военнослужащие ведут подготовку к очередному этапу своей военной кампании против сектора Газа, отметил Хехт.

Ранее в этот день Spiegel писал, что наземная операция ЦАХАЛ начнется после визита в страну президента США Джо Байдена. Отмечается, что в среду американский лидер отправится в Израиль, где проведет, в частности, встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, визит Байдена запланирован на 18 октября. На повестке будет обсуждение доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

Днем ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари назвал ожидаемый визит в Израиль президента США стратегически значимым. По его словам, он не повлияет на подготовку страны к возможной наземной операции в секторе Газа.

До этого, 15 октября, израильские СМИ сообщили, командиры бригад и батальонов сухопутных войск ЦАХАЛ были допущены к полетам над территорией сектора Газа для осмотра местности, где планируется проведение наземной операции. На следующий день японский портал Nikkei Asia сообщил, что Израиль стянул около 400 единиц военной техники в район, граничащий с сектором Газа, что свидетельствует о подготовке к началу наземного наступления.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи». 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4.2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.