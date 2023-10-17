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В Бельгии допустили связь мотивов устроившего стрельбу в Брюсселе с Палестиной

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Фото: Global Look Press/Joel Marklund
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Федеральная прокуратура Бельгии не исключает вероятность связи мотивов теракта против шведских болельщиков в Брюсселе с эскалацией кризиса на Ближнем Востоке, которую ранее ведомство отрицало. Об этом 17 октября сообщил бельгийский телеканал RTBF.

«Однако позже выяснилось, что он распространял в социальных сетях ряд посланий в поддержку палестинского народа. Поэтому возможно, что ситуация на Ближнем Востоке сыграла роль», — цитирует канал представителя прокуратуры.

В то же время, в прокуратуре отметили, что лишь более подробное расследование установит подлинные мотивы исполнителя теракта.

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Речь идет об инциденте, произошедшем накануне в бельгийской столице. В результате стрельбы были убиты два шведских болельщика, прибывших на матч Бельгия – Швеция, еще один получил ранение. На фоне этого бельгийский орган по координации анализа угрозы (OCAM) объявил для столичного региона высшую, четвертую степень террористической угрозы. Делом занялась федеральная антитеррористическая прокуратура.

Позднее было объявлено, что подозреваемый в убийстве идентифицирован следствием как 45-летний Абдесалем Л., известный полиции по таким правонарушениям, как незаконное пребывание в стране, контрабанда людей и другим. Также днем ранее сообщалось, что он опубликовал в социальных сетях видео с заявлением, что действовал от имени ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации).

На следующий день, 17 октября, в Федеральной прокуратуре Бельгии подтвердили ликвидацию нападавшего при его задержании. При этом на момент сообщения преступник уже был идентифицирован.

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