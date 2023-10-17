В Грузии заявили о появлении БПЛА собственного производства к концу года

Грузия к концу текущего года будет иметь беспилотные летательные аппараты (БПЛА) собственного с польской стороной. Об этом заявил грузинский министр обороны Джуаншер Бурчуладзе во вторник, 17 октября, выступая перед парламентом страны.

«Один из наших амбициозных проектов — развитие местного производства дронов. Вы знаете, что мы создали совместное предприятие с польской компанией. <…> К концу года мы ожидаем появление дронов отечественного производства, разработанных Delta на базе Delta-Web», сказал глава минобороны Грузии, чьи слова передает Первый канал Грузинского телевидения.

Он добавил, что наряду с развитием национального производства дронов Грузия продолжает закупать новейшее высокотехнологичное оборудование у производителей ведущих стран.

По словам Бурчуладзе, в ближайшее время планируется приобретение радарных систем.

«В целях усиления этих направлений мы провели ряд важных мероприятий и планируем в ближайшее время закупить и импортировать многофункциональные радиолокационные системы. Также подписаны соглашения о закупке комплексов радиоэлектронной разведки», — сообщил он.

В конце сентября исполнительный директор российского конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков сообщил о начале серийного производства в России FPV-дрона «Воробей», который предназначен для поражения бронированной техники. Наряду с ним В РФ будут массово производится ретрансляторы связи для БПЛА «Облачко».

В том же месяце главный конструктор организации Александр Захаров заявил о создании аналога дрона-камикадзе «Герань». Новый беспилотник «Италмас» представляет собой дрон-камикадзе, начиненный взрывчатым веществом. Его задача — зависать над целью противника, пока не будет дана команда, и тогда БПЛА должен устремляться к назначенной точке, чтобы взорвать выбранный вражеский объект. Дальность действия такого дрона переваливает за 200 км.