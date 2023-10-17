Востоковед оценил последствия наземной операции Израиля в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет досконально оценивать риски проведения наземной операции в секторе Газа. О том, чем она опасна для Ближнего Востока и какую роль в конфликте Палестины и Израиля играют внешние игроки, рассказал «Известиям» востоковед Андрей Онтиков.

Он объяснил, что наземная операция Израиля в Газе может поспособствовать развитию ряда рисков, таких как, например, распространение публикаций в мировых СМИ, где будет демонстрироваться пострадавшее палестинское население.

«Я думаю Нетаньяху очень сильно будет думать по этому поводу, потому что наземная операция связана с огромными потерями, потери будут зашкаливать в рядах израильской армии», — отметил Онтиков.

Как добавил востоковед, наземная операция может в целом привести к эскалации в регионе. Так, ливанское движение «Хезболла» уже заявляло, что вмешается в конфликт, если Израиль начнет операцию в секторе Газа.

«В целом ось сопротивления — это и иракские шииты, и ливанская «Хезболла», и Иран, йеменские хуситы. Может просто начаться огромная война на Ближнем Востоке, так что Нетаньяху будет думать и очень досконально оценивать риски», — подчеркнул Онтиков.

При этом, по мнению эксперта, в нынешнем конфликте большую посредническую роль может сыграть Россия. Как объяснил востоковед, у РФ большие контакты с Палестиной, с Западным берегом и самим Израилем.

«Россия — такая страна, которая не может себе позволить отсутствовать в том или ином регионе, особенно в таком регионе, как Ближний Восток и конкретно в зоне палестино-израильского урегулирования. Она там обязана присутствовать, потому что клубок противоречий, который там намотан, очень обширен», — резюмировал Онтиков.

Какую роль в палестино-израильском конфликте сыграет Саудовская Аравия? Какие модели примирения могут быть у Палестины и Израиля? Возможно ли появление палестинского государства? На эти и другие вопросы востоковед Онтиков ответил в подкасте «Известий» «Посольский приказ».