В Германии не могут депортировать судимого 29 раз беженца-рецидивиста

Проживающего в Германии беженца-рецидивиста из Афганистана, который уже 29 раз представал перед судом, не могут депортировать из страны. Об этом 17 октября пишет русское издание газеты Bild.

Отмечается, что 36-летний афганец Абдул Ф. проживает в ФРГ с 1997 года и ему уже шесть раз отказывались предоставить убежище.

«Он представал перед судом 29 раз и шесть раз сидел в тюрьме. Его не могут депортировать на родину, так как это запрещено после прихода к власти «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность)», — сообщается в Telegram-канале.

Как сообщает издание, в понедельник суд города Ройтлинген рассмотрел новое дело против Абдулы, приговорив его к 3,5 года тюрьмы за ограбление привокзального магазина. Мужчина связал 25-летнюю продавщицу и украл из кассы €1200.

Ранее, 15 октября, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что страна будет использовать все легальные возможности для изгнания сторонников палестинского движения ХАМАС. По ее словам, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта Берлин обозначил своим приоритетом «защиту евреев в Германии, а также еврейских и израильских учреждений». Фезер подчеркнула, что федеральные службы готовы использовать все доступные конституционные, полицейские и разведывательные средства, чтобы противостоять исламистским настроениям.