Реклама
Прямой эфир
Экономика
Правительство утвердило список стран для доступа иностранцев к финрынку РФ
Мир
Армения предложила Азербайджану обменять пленных по принципу «всех на всех»
Мир
Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс — один путь»
Общество
ФСБ задержала совершившего несколько диверсий по заданию СБУ жителя Орла
Мир
Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников
Мир
Пашинян заявил о намерении Армении углублять сотрудничество с ЕС
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Мир
Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии
Мир
Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем
Мир
Путин встретится в Китае с премьер-министром Пакистана
Мир
Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Путин заявил о развитии отношений РФ и Вьетнама в положительном ключе
Экономика
Курс доллара на открытии торгов снизился до 97,2 рубля

В Германии не могут депортировать судимого 29 раз беженца-рецидивиста

Bild: В Германии беженца-рецидивиста судили 29 раз, но не могут выслать из страны
0
Фото: cоцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проживающего в Германии беженца-рецидивиста из Афганистана, который уже 29 раз представал перед судом, не могут депортировать из страны. Об этом 17 октября пишет русское издание газеты Bild.

Отмечается, что 36-летний афганец Абдул Ф. проживает в ФРГ с 1997 года и ему уже шесть раз отказывались предоставить убежище.

«Он представал перед судом 29 раз и шесть раз сидел в тюрьме. Его не могут депортировать на родину, так как это запрещено после прихода к власти «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность)», — сообщается в Telegram-канале.

Как сообщает издание, в понедельник суд города Ройтлинген рассмотрел новое дело против Абдулы, приговорив его к 3,5 года тюрьмы за ограбление привокзального магазина. Мужчина связал 25-летнюю продавщицу и украл из кассы €1200.

Вавилонская басня: в Европе вновь констатировали крах мультикультурализма
На Западе снова заговорили о необходимости срочных изменений миграционных правил

Ранее, 15 октября, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что страна будет использовать все легальные возможности для изгнания сторонников палестинского движения ХАМАС. По ее словам, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта Берлин обозначил своим приоритетом «защиту евреев в Германии, а также еврейских и израильских учреждений». Фезер подчеркнула, что федеральные службы готовы использовать все доступные конституционные, полицейские и разведывательные средства, чтобы противостоять исламистским настроениям.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023