Правительство утвердило список стран для доступа иностранцев к финрынку РФ

Правительство России утвердило перечень стран, финорганизации которых смогут проводить идентификацию граждан для осуществления финансовых операций в РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В указанный перечень вошли 25 государств, в том числе страны СНГ, а также Алжир, Бахрейн, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Катар, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Такое распоряжение необходимо для реализации принятого в июле 2023 года закона, упростившего доступ иностранцев к финансовым услугам в России. Этот закон предоставил российским банкам, а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг право поручать проведение идентификации клиентов, являющихся иностранными физическими и юридическими лицами, иностранным банкам и иным зарубежным финансовым организациям.

Ранее, 23 августа, Министерство финансов РФ и Центробанк приняли решение смягчить ограничения по выплате дивидендов иностранцам, которые делают инвестиции в экономику России. Теперь выплата прибыли иностранцам возможнf без ограничений при условии, что ее объем не превышает размера инвестиций в Россию.