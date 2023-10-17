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Правительство утвердило список стран для доступа иностранцев к финрынку РФ

Мишустин утвердил страны, чьи граждане смогут получить доступ на финрынок РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство России утвердило перечень стран, финорганизации которых смогут проводить идентификацию граждан для осуществления финансовых операций в РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В указанный перечень вошли 25 государств, в том числе страны СНГ, а также Алжир, Бахрейн, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Катар, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Такое распоряжение необходимо для реализации принятого в июле 2023 года закона, упростившего доступ иностранцев к финансовым услугам в России. Этот закон предоставил российским банкам, а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг право поручать проведение идентификации клиентов, являющихся иностранными физическими и юридическими лицами, иностранным банкам и иным зарубежным финансовым организациям.

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