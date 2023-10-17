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МИД Швеции призвал находящихся за границей соотечественников к осторожности

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Фото: Global Look Press/Aftonbladet
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МИД Швеции призвал граждан страны проявлять осторожность, находясь за границей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 17 октября.

«Картина угроз Швеции и шведским интересам за рубежом уже усилилась. МИД призывает шведов за рубежом соблюдать повышенную осторожность и повышенную бдительность, а также прислушиваться к советам местных властей», — говорится в сообщении.

Шведам рекомендовали установить туристическое приложение, которое будет уведомлять о событиях, происходящих в каждой конкретной стране.

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Накануне в Брюсселе в результате стрельбы были убиты два шведских болельщика, прибывших на матч Бельгия – Швеция, еще один получил ранение. На фоне этого бельгийский орган по координации анализа угрозы объявил для столичного региона высшую, четвертую степень террористической угрозы. Делом занялась федеральная антитеррористическая прокуратура.

Позднее было объявлено, что подозреваемый в убийстве идентифицирован следствием как 45-летний Абдесалем Л., известный полиции по таким правонарушениям, как незаконное пребывание в стране, контрабанда людей, и другим. Также днем ранее сообщалось, что он опубликовал в социальных сетях видео с заявлением, что действовал от имени ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация).

17 октября СМИ сообщили, что подозреваемый в совершении теракта находится в реанимации. При задержании в столичной коммуне Схарбек он был ранен в грудь и доставлен в больницу на машине скорой помощи. В тот же день он скончался.

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