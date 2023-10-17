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Армия Израиля заявила об атаках на посты «Хезболлы» в ответ на пуски ракет

ЦАХАЛ: танки и артиллерия поражают посты «Хезболлы» в ответ на противотанковые ракеты
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Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет танковый и артиллерийский огонь по территории Ливана после обстрела с его территории движением «Хезболла». Об этом 17 октября сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад две противотанковые ракеты были выпущены по территории, прилегающей к кибуцу Йифтах. Кроме того, были обстреляны из легкого оружия ряд военных постов ЦАХАЛа. <...> ЦАХАЛ отвечает танковым и артиллерийским огнем по военным постам, принадлежащим террористической организации «Хезболлах», — говорится в сообщении.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля атаковала военные объекты движения «Хезболла» в Ливане. Это было ответом на действия группировки днем ранее. Тогда она атаковала пять пограничных позиций Израиля.

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Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна даст жесткий ответ на потенциальные атаки со стороны «Хезболлы» и Ирана. Он также указал, что израильские силы готовы вести продолжительные боевые действия на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Кроме того, Белый дом заявил, что у США нет свидетельств того, что движение «Хезболла» готовит нападение на Израиль со стороны Ливана и собирается открыть второй фронт.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа по последним данным погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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