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Кошка из Великобритании поставила рекорд по громкости мурлыканья

Кошка Белла из Великобритании поставила рекорд по самому громкому мурлыканью
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Фото: youtube.com
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Кошка по кличке Белла, живущая со своей хозяйкой в британском Хантингтоне, установила рекорд по громкости мурлыканья, достижение занесено в Книгу рекордов Гиннеса, сообщается 17 октября в ее YouTube-канале.

Животное покормили, уложили перед аппаратурой и приласкали, после чего рекорд зафиксировали при помощи звукорежиссера и профессионального высокочувствительного микрофона.

Оказалось, что кошка мурлыкает с громкостью 54,59 дБ, что можно сравнить со звуком кипящего чайника или работающей стиральной машиной. До этого рекорд был 50 дБ.

Как рассказала Николь Спинк, 14-летняя Белла мурчит весь день и особенно прибавляет громкости при включенном телевизоре. «По факту она уличная кошка, у нее есть кошачья створка в двери и всё такое. Но с возрастом она всё реже и реже выходит на улицу», — уточнила женщина.

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В августе сообщалось, что в России самым популярным домашним животным оказалась кошка. Их дома предпочитают держать 43% россиян. Любители собак оказались на втором месте — 42%.

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