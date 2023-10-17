Карта спецоперации на Украине 17 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 октября можно в материале «Известий».

Как рассказали в этот день в Министерстве обороны РФ, на купянском направлении были отражены семь атак противника. Потери ВСУ составили до 270 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, десять боевых бронированных машин и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На краснолиманском направлении отражены две атаки, а также нанесено поражение живой силе и технике Украины. Потери противника составили до 115 человек, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия Д-20, а также гаубица «Мста-Б».

На донецком направлении ВС РФ отразили девять атак украинских подразделений. Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 485 военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-20. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также полевой склад боеприпасов.

На южнодонецком направлении силы РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 150 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

На запорожском направлении отражены четыре атаки. Потери ВСУ составили до 110 человек, семь танков, семь боевых бронированных машин, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

Также средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 491 самолет, 251 вертолет, 7953 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12706 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14372 единицы специальной военной автомобильной техники.

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