Реклама
Прямой эфир
Экономика
Правительство утвердило список стран для доступа иностранцев к финрынку РФ
Мир
Армения предложила Азербайджану обменять пленных по принципу «всех на всех»
Мир
Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс — один путь»
Общество
ФСБ задержала совершившего несколько диверсий по заданию СБУ жителя Орла
Мир
Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников
Мир
Пашинян заявил о намерении Армении углублять сотрудничество с ЕС
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Мир
Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии
Мир
Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем
Мир
Путин встретится в Китае с премьер-министром Пакистана
Мир
Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Путин заявил о развитии отношений РФ и Вьетнама в положительном ключе
Экономика
Курс доллара на открытии торгов снизился до 97,2 рубля
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 17 октября

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 октября можно в материале «Известий».

Как рассказали в этот день в Министерстве обороны РФ, на купянском направлении были отражены семь атак противника. Потери ВСУ составили до 270 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, десять боевых бронированных машин и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На краснолиманском направлении отражены две атаки, а также нанесено поражение живой силе и технике Украины. Потери противника составили до 115 человек, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия Д-20, а также гаубица «Мста-Б».

На донецком направлении ВС РФ отразили девять атак украинских подразделений. Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 485 военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-20. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также полевой склад боеприпасов.

На южнодонецком направлении силы РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 150 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

Вернуться к Работино: ВС РФ возвращают позиции на запорожском направлении
Наши подразделения находят слабые места противника и наносят по ним удары, объяснили эксперты

На запорожском направлении отражены четыре атаки. Потери ВСУ составили до 110 человек, семь танков, семь боевых бронированных машин, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

Также средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 491 самолет, 251 вертолет, 7953 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12706 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14372 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023