Штормовое предупреждение действует в Рязанской области

В Рязанской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются дожди, местами сильные. Скорость ветра при этом может достигать 18 м/с, сообщает РИА «7 новостей».

Дожди в регионе начались еще накануне, в понедельник утром. В Рязани фиксируют подтопления. Так, возле многоэтажного дома на Солотчинском шоссе затопило дорогу, пишет 62INFO.ru.

Ранее сообщалось, что 18 октября в Забайкальском крае ухудшатся погодные условия. В регионе ожидаются дожди. Местами выпадет мокрый снег. Несмотря на обильные осадки, в регионе сохраняется риск возникновения природных пожаров.