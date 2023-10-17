Лису заметили у инфекционной больницы в Пскове

В Пскове у забора Псковской областной инфекционной клинической больницы заметили лису. Соответствующие видеоролики появились в городских пабликах.

Автор ролика высказывает предположение, что животное «пришло подлечиться», пишет Псковская лента новостей.

Ранее, 14 октября, лису заметили у строительного рынка на Алмазной улице в Пскове, а до этого — у строительного рынка на Рижском проспекте.

6 октября сообщалось, что в Рязанской области за девять месяцев зафиксировали 20 случаев заболевания бешенством среди диких и домашних животных. Два случая бешенства обнаружили у мелкого рогатого скота, еще три — у крупного. Также заразились три лисы, один енот, один кот и 10 собак.