Псковских детей отправят в бесплатное путешествие по региону

В Псковской области дети из малообеспеченных и многодетных семей, которые учатся в 5-м, 6-м или 7-м классах, могут отправиться в бесплатное путешествие по региону. Поездка включает в себя экскурсии, трансфер, проживание в гостинице и питание.

В региональном комитете по туризму предупредили, что количество мест ограничено. На данный момент сертификаты остались для Новоржевского, Порховского, Стругокрасненского, Новосокольнического, Усвятского, Дедовичского и Куньинского районов, уточняет Псковское агентство информации.

Ранее сообщалось, что в Псковской области упростили получение выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующие поправки внесены в региональный закон. Проект предусматривает беззаявительный порядок ежегодного перерасчета размера ежемесячной выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.