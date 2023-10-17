Реконструкцию дома-интерната в Калужской области завершат до конца года

В Калужской области до конца года намерены завершить реконструкцию филиала Новослободского дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Думиничи. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2023 года и позволит улучшить условия проживания пожилых и людей с инвалидностью, переселить их из старых зданий и повысить качество предоставляемых услуг», — говорится в сообщении.

Как уточняет газета «Весть», филиал дома-интерната рассчитан на 40 мест. Согласно проекту, на первом этаже разместятся жилые блоки с общей гостиной, кухней, прихожей, комнатами, санузлом, а также пищеблок со столовой, прачечная, служебные помещения и изолятор.

На втором этаже проект тоже предусматривает размещение жилых комнат, а также медкабинетов, зала лечебной физкультуры и кинезотерапии, столовой, кабинета социально-бытовой реабилитации, служебных помещений.

В настоящее время работы ведутся с отставанием от графика, однако подрядчик обещает сдать объект в срок.