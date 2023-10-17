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ВС РФ отразили девять атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны: ВС РФ отразили девять атак и обезвредили склад ВСУ
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Подразделения российской группировки «Южная» подавили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обезвредили полевой склад боеприпасов на донецком направлении. Об этом 17 октября сообщает Минобороны РФ.

Потери противника в живой силе за сутки составили до 485 солдат убитыми и ранеными.

Вооруженные силы РФ ликвидировали украинскую технику и военных в районах населенных пунктах Орехово-Василевка и Андреевка в Донецкой Народной Республике. В частности, российские бойцы подавили три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также пушку-гаубицу Д-20.

Кроме того, были уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ.

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Накануне в оборонном ведомстве проинформировали, что ВС РФ за сутки отразили 10 атак украинских штурмовых групп на донецком направлении. Южная группировка войск пресекла атаки противника у Клещеевки, Андреевки и Марьинки в ДНР. Кроме того, в этом регионе также поразили склад боеприпасов.

В тот же день корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что украинская армия понесла большие потери во время боев под Клещеевкой, российские военные продолжают держать оборону. По его словам, ВСУ бросают на поле тела своих однополчан, не занимаясь их эвакуацией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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