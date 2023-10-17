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Врач назвал последствия приема препарата от диабета здоровыми людьми

Врач Кузьменко: прием «Глибенкламида» здоровым ребенком мог привести к его смерти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Прием препарата «Глибенкламид» при отсутствии сахарного диабета может привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до летального исхода. Об этом «Известиям» 17 октября рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко.

Ранее в этот день сообщалось, что по подозрению в торговле людьми задержаны 47-летняя жительница Москвы и ее сообщница. Отмечалось, что на воспитании у нее находятся 15 несовершеннолетних детей. С ее слов, трех из них родила суррогатная мать, а двух младших она родила сама в 2018 и 2019 годах. Однако факт отсутствия родства между ней и пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы. Прокуратура полагает, что женщина могла купить малолетнего мальчика и девочку.

Обратили внимание на нее, после того как сотрудники одной из больниц выявили в крови у восьмилетнего мальчика запрещенное к применению при его заболевании лекарство. По данным источника «Известий», женщина давала детям «Глибенкламид», который принимают при сахарном диабете, чтобы они не выздоравливали.

Как рассказал Кузьменко, данный препарат используется при диабете второго типа — когда инсулин плохо вырабатывается и этот препарат способствует его выработке, а также усиливает чувствительность собственных клеток организма к инсулину, тем самым понижая уровень глюкозы в крови. Обычно его назначают пожилым людям при неэффективности диеты.

«Если этот препарат давать на нормальный уровень глюкозы, это может приводить к гипогликемии, гипогликемической коме. То есть когда у нас уровень сахара резко понижается, человек просто начинает терять сознание и не приходит в себя <…> Это может привести в итоге к летальному исходу, если ситуация не улучшится, потому что без глюкозы наш мозг очень быстро погибнет», — отметил Кузьменко.

По его словам, гипогликемическая кома — это жизнеугрожающее состояние, для лечения которого человеку внутривенно вводится раствор глюкозы.

«Стандарт оказания медицинской помощи у людей, которые находятся без сознания, — посмотреть уровень глюкозы в крови. Если он нулевой, это говорит о том, что человек обычно испытывает передозировку инсулина, обычно такое наблюдается у диабетиков первого типа. А если ребеночек не диабетик, то возникают, собственно говоря, вопрос — как такое получилось? Видимо, так и выяснили, что мама давала эти препараты своим детям», — подчеркнул врач.

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