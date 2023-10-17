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В Европарламенте признали неэффективность антироссийских санкций

Депутат ЕП Фенбренд: экономика РФ пострадала от санкций не так, как ожидали в ЕС
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Российская экономика пострадала от санкций Евросоюза не так сильно, как ожидали в Брюсселе. Об этом 17 октября заявила депутат Европарламента Кэтлин Фенбренд, выступая на сессии ЕП в Страсбурге.

«Санкции с 2022 года против России были беспрецедентными и были призваны изменить поведение России на международной арене. Но, как мы можем увидеть, российская экономика пострадала не так сильно, как мы ожидали. Наши санкции не так эффективны, как мы думали», — подчеркнула депутат, выступая на слушаниях, посвященных санкциям против РФ.

Кроме того, по ее словам, многие товары, находящиеся под санкциями, продолжают поступать в Россию.

«Некоторые товары, например бриллианты, до сих пор не в санкционных списках», — отметила Фенбренд.

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В конце сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто также указал, что антироссийские санкции провалились, а страны, их вводившие, не добились своей цели «поставить Россию на колени». Он также назвал возвращение к прежним отношениям между Россией и Европой общим интересом Москвы и Брюсселя.

Позднее, 11 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки стран Запада изолировать РФ провалились.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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