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Женщина погибла во время пожара под Липецком

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В Липецкой области в деревне Корытное Краснинского района произошел крупный пожар. Погибла 39-летняя женщина.

Как пишет Lipetskmedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области, загорелся жилой дом. Огонь уничтожил внутреннюю отделку комнаты на площади 24 кв. м. Во время пожара пострадала отделка дома на площади 36 кв. м, уточняет GOROD48.

О причинах случившегося информации пока не было.

Ранее, 17 октября, сообщалось о пожаре на складе на востоке Москвы. Его тушили около 100 человек и 30 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.

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