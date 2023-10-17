Число болеющих ОРВИ снизилось в Тамбовской области

В Тамбовской области снижается количество заболевших ОРВИ. За неделю с 9 по 15 октября этот показатель сократился на 1,9% по сравнению с неделей ранее. Это данные регионального Роспотребнадзора, которые приводит ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

За помощью медиков с признаками ОРВИ обратился 5091 человек. Показатель заболеваемости — 51,9 на 10 тыс. населения. Доля заболевших детей составляет 48%.

Рост заболеваемости эксперты связывают с наличием контакта с инфицированными, в том числе дома. В циркуляции преобладают вирусы не гриппозной этиологии. Вирусы гриппа пока не выделялись.

Ранее, 26 сентября, Роспотребнадзор сообщил о пике заболеваемости гриппом в 26 регионах РФ. В стране было зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. Ведомство отметило, что рост заболеваемости был связан с несколькими факторами, среди которых ключевые — похолодание и увеличение числа контактов в коллективах.