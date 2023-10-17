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Военное крыло ХАМАС заявило о пусках ракет в сторону Тель-Авива

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Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad
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Военное крыло палестинского движения ХАМАС выпустило ракеты в направлении Тель-Авива, говорится 17 октября в его Telegram-канале.

«Бригады [Изз эд-Дина] аль-Кассама» выпустили ракеты по Тель-Авиву», — говорится в заявлении группировки.

Обстрел стал ответом на убийства мирных граждан в Газе, отметили радикалы.

В центральной части Израиля, в городе Ришон ле-Цион зазвучали воздушные сирены, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. «Сирены прозвучали в городе Ришон ле-Ционе и районе Шфела», — сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал бомбоубежище в тель-авивской больнице Ихилов — одной из самых укрепленных в Израиле.

По его словам, на минус четвертом этаже есть всё необходимое, для того чтобы спасать жизни в самых серьезных обстоятельствах.

Днем ранее корреспондент «Известий» Станислав Григорьев сообщил, что врачи единственной больницы в городе Ашкелоне попали под обстрел ХАМАС. В результате удара были уничтожены все трубы, подававшие воду и кислород в операционную. В самом помещении операционной в результате взрывного удара вынесло все двери.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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