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Посол России заявил о попытках США загладить промахи визитами в Израиль

Посол РФ в Израиле: США пытаются загладить промахи визитами в Израиль
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Фото: REUTERS
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США пытаются загладить промахи с помощью визитов своих представителей в Израиль и демонстрации поддержки. Об этом 17 октября заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в ходе пресс-конференции.

«Эмиссары США на самом высоком уровне пытаются загладить свою вину и промахи демонстрацией такой единой решительной поддержки Израиля», — сказал дипломат.

Викторов добавил, что российская сторона готова работать над прекращением палестино-израильской конфронтации.

Ранее в этот день глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден отправится с визитом в Израиль в среду, 18 октября. Он отметил, что израильская сторона проинформирует Байдена о своих военных планах.

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16 октября официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари назвал ожидаемый визит в Израиль президента США стратегически значимым. Однако, отметил он, это не повлияет на подготовку страны к возможной наземной операции в секторе Газа.

В этот же день в израильском правительстве сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить страну «с визитом солидарности». Позже в Белом доме сообщили, что американский лидер получил приглашение посетить еврейское государство, уточнив, что пока визит американского президента в ближневосточную страну не планируется.

Ранее, 15 октября, госсекретарь Блинкен рассказал о начале доставки в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности от американской стороны. По его словам, США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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