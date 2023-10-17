Земли в селе Татарстана «оздоровят» за 193 млн рублей

В Татарстане более 193 млн рублей направят на рекультивацию земель в селе Шемордан в Сабинском районе. Они загрязнены нефтепродуктами. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

ИА «Татар-информ» уточняет, что общая площадь загрязненной территории — почти 5 тыс. кв. м. Подрядчик должен выкорчевать растительность, собрать и вывезти загрязненный грунт, а затем провести работы по озеленению.

Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление республики. Средства поступят из регионального бюджета. Контракт необходимо выполнить к 10 декабря 2024 года.

Загрязненный участок включили в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Ранее в селе рекультивировали другой участок площадью более 16 тыс. кв. м. Стоимость работ превысила 76,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в Менделеевском районе построят новый мост через реку Яблочко. Стоимость работ составляет 61,6 млн рублей. Мост построят посередине населенного пункта для соединения двух его частей. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Старый мост 1978 года постройки пришел в изношенное состояние.