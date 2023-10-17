Более 80% урожая собрали аграрии Новосибирской области

В Новосибирской области завершается уборочная кампания. В работе аграриям помогает теплая и сухая погода. Им удалось убрать 83% всего урожая. Полностью завершить процесс планируется в ближайшее время, сообщает региональный минсельхоз.

Как рассказал на совещании в правительстве области министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, по данным на 15 октября в регионе было скошено зерновых и зернобобовых культур 1,3 млн га: 83% от уборочной площади. Валовой сбор — 2 млн т при текущей урожайности 15,9 ц/га.

Урожай полностью собран в Коченевском районе. Там средняя урожайность 16,3 ц/га. Темпы вывоза зерна за пределы Новосибирской области выше 2022 года. За период с 1 сентября ввезено 149 тыс. т, а на экспорт отправлено 140 тыс. т, отмечает VN.ru.

Синоптики обещают в Новосибирской области солнечную погоду в течение трех дней с температурой до +15 градусов. Это, как ожидается, позволит местным аграриям завершить уборочный сезон.