Четыре дома не подключили к теплоснабжению в Томске

В Томске четыре жилых дома по-прежнему остаются без тепла. Причина — выявление дефектов на сетях и выносных теплосетях. Ресурсные организации обещают подключить дома к теплоснабжению к вечеру вторника, 17 октября.

По словам представителей департамента городского хозяйства, которые приводит РИА «Томск», также нет горячей воды в одном многоквартирном доме, но батареи в нем горячие. Сейчас ведутся ремонтные работы, горячую воду должны вернуть в течение дня.

Отопительный сезон начался в Томске 25 сентября. В этом году из городского бюджета было выделено 20 млн рублей на ремонт ветхих тепловых сетей и выносных узлов. Впервые такие работы провели в 2022 году. Подрядчики за 10 млн рублей привели в порядок 37 объектов, заменили в общей сложности 1,7 км сетей.

Ранее, 10 октября, сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы закончили мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы.