Детский сад под Барнаулом до сих пор не подключен к теплоснабжению

В пригороде Барнаула в детском саду «Парус» до сих пор не включили отопление. Подключить учреждение к теплоснабжению обещают уже месяц, но этого до сих пор не произошло.

В итоге всех детей собирают в одной комнате, чтобы сохранить тепло, пишет altapress.ru со ссылкой на родителей воспитанников детского сада. Они рассказали, что в коридорах отопление есть, но в комнатах батареи холодные.

Родители направили соответствующие жалобы в администрацию города. Некоторых детей перестали водить в детский сад.

В конце сентября на Алтае стартовал отопительный сезон. В Барнауле отопление включили еще 21 сентября. В первую очередь к теплоснабжению подключили детские сады и школы. Однако многие жители жаловались, что батареи в их квартирах оставались холодными, а некоторым периодически отключали горячую воду.