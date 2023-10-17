Сухогруз «Александр Гусев» сел на мель на выходе из Кольского залива

Грузовое судно «Александр Гусев» село на мель на выходе из Кольского залива в Мурманской области. Причиной мог стать шторм в море. По факту случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.

ИА «Би-порт» со ссылкой на ведомство уточняет, что сухогруз сел на мель в районе Карелинской губы Кольского района. На борту находятся восемь человек. На место происшествия отправили вертолет региональной поисково-спасательной базы.

Судно морского класса «Александр Гусев» построили в 1993 году, пишет агентство.

Ранее, 15 октября, сообщалось, что следовавший в Иран из Астрахани сухогруз «Волго-Балт-232» сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Экипажу медицинская помощь не потребовалась. Разлива нефтепродуктов не произошло, судовой ход на канале нарушен не был.