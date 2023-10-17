Эксперт объяснил рост курса биткоина

В начале этой недели курс биткоина (BTC) резко вырос. Накануне он достиг $30 тыс., но затем опустился и, по информации Сoinglass, 17 октября находится на уровне $28 тыс. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что повлияло на рост криптовалюты.

«В понедельник, 16 октября, цена биткоина выросла на 4,96%, до $28 500. В начале торгов в США котировки поднимались до $30 тыс., а диапазон колебаний за день составил более 10%. Рост ускорился после срабатывания защитных стоп-лоссов трейдеров. По данным Сoinglass, во время внутридневного ралли было ликвидировано коротких позиций на $84,85 млн. Также выросли цены на альткоины: например, Ethereum подорожал до $1639», — уточнил Антонов.

По его словам, рост курса криптовалюты начался на фоне сообщений о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не будет оспаривать судебное решение, разрешающее компании Grayscale конвертировать свой фонд GBTC в биткоиновый ETF (exchange traded fund, биржевой инвестиционный фонд). Это повысило вероятность скорого запуска спотового биткоин-ETF в Соединенных Штатах Америки, добавил аналитик.

«В ходе американской сессии ралли ускорилось после распространения в СМИ ложной новости об одобрении SEC заявки iShares на запуск биткоин-ETF. Эта информация появилась на таких ресурсах, как Cointelegraph и Bloomberg. Однако позже репортер Fox Элеонора Терретт опровергла эту новость, цитируя источники в BlackRock. Кто-то целенаправленно использовал фейк для срабатывания стоп-лоссов выше $28 500 и ослабления давления на покупателей перед заседанием ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред.) США», — сказал эксперт.

Как отметил Антонов, после 10-процентного роста курса трейдеры начали фиксировать прибыль и открывать короткие позиции. К концу дня 16 октября цена BTC была зафиксирована на отметке $28 500, не преодолев $30 тыс.

«Такие резкие колебания могут привести к консолидации рынка в течение двух-трех дней. Ожидается еще одно восходящее движение до 19 октября, затем возможна небольшая коррекция до 26 октября. Это позволит участникам рынка аккумулировать силы для прорыва зоны $31–$33 тыс. перед подготовкой к следующему халвингу (двукратное сокращение награды для майнеров за добытый блок. — Ред.)», — заключил аналитик.

В апреле опрошенные «Известиями» эксперты предположили, что в случае снижения уровня инфляции в Соединенных Штатах Америки в 2023 году курс BTC может подняться до $40–50 тыс. В июле банк Standard Chartered привел прогноз, согласно которому стоимость биткоина может достичь $50 тыс. к концу этого года и $120 тыс. к концу 2024-го.