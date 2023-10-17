Почти 15 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Иркутской области

За минувшую неделю в Иркутской области 14 979 человек обратились к врачам с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заболеваемость оказалась ниже эпидемического порога на 31,9%.

По данным Роспотребнадзора, случаи болезни связаны с циркуляцией вирусов негриппозной этиологии. Случаи гриппа не выявлены, пишет ИА IrkutskMedia.

Согласно плану прививочной кампании, вакцинацию против гриппа должны пройти не меньше 60% жителей Приангарья. На текущий момент прививки поставили больше 727 тыс. человек, в том числе почти 197,9 тыс. детей.

В Якутске за неделю выявлено больше 4,1 тыс. случаев ОРВИ. Заболеваемость выросла на 19%. Отдельные классы в школах и группы в детских садах выходят на карантин.