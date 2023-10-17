Пожароопасный сезон закончился в лесничествах Приангарья

Пожароопасный сезон официально завершился во всех лесничествах Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на правительство региона.

Сезон начался в Приангарье 6 апреля, на севере региона — 29 мая. Налет воздушных судов в рамках мониторинга лесопожарной обстановки составил 4296 часов, во время тушения пожаров — больше 688 часов. С 12 сентября осуществлялось поэтапное завершение пожароопасного сезона. До 16 октября он сохранялся в Баяндаевском, Иркутском, Усольском и Усть-Ордынском лесничествах.

«Видим, что сезон удалось пройти достойно. Для улучшения результатов в следующем году подготовка будет также усилена. В том числе вырастет финансирование из областного бюджета на тушение лесных пожаров, а также федеральное финансирование на закупку техники по нацпроекту «Экология», — сообщил первый заместитель губернатора Роман Колесов.

К началу следующего сезона будет выполнен ремонт 42 единиц техники, на эти цели направят 25 млн рублей. Еще 50 млн рублей потратят на восстановление восьми единиц техники.