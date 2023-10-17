В Генпрокуратуре подтвердили задержание бизнесмена в Бурятии

В Бурятии задержан руководитель предприятия, подозреваемый в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве местной школы. Об этом говорится в опубликованном 17 октября заявлении дальневосточного управления Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве рассказали, что задержанный является главой строительной компании ООО «Витим», выполнявшей строительство школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское Еравнинского района в рамках государственной программы.

Задержание связано с результатами проведенной прокуратурой Республики Бурятия проверки расходования подрядчиком бюджетных средств. По ее результатам региональное следственное управление МВД возбудило в отношении руководителя организации уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Правоохранительные органы установили, что в ходе исполнения контракта глава компании предоставил заказчику документы с недостоверными сведениями об использованном при строительстве бетоне. При этом прочность материала оказалась ниже заявленной, что создает угрозу жизни и здоровью учеников, подчеркнули в прокуратуре.

Сообщается, что подозреваемый был задержан сотрудниками МВД в селе Укурик Хилокского района Забайкальского края в ходе оперативно-разыскных мероприятий при поддержке ФСБ.

Ранее в этот же день источник «Известий» рассказал о задержании в Бурятии местного бизнесмена за кражу 35 млн бюджетных средств при строительстве школы, а также предоставил кадры с места. Согласно его данным на тот момент, задержанным является руководитель компании «Витим» Солбон Дашицыренов.