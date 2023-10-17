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Минимум 24 объекта ООН в секторе Газа повреждено в результате бомбежек

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Фото: REUTERS/Aziz Taher
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По меньшей мере 24 объекта Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) пострадали в результате ударов и бомбардировок со стороны Израиля по всему сектору Газа с 7 октября. Это следует из отчета миссии, опубликованного 17 октября.

По данным документа, по состоянию на 18:00 16 октября (девятый день обострения палестино-израильского конфликта) атаки израильских сил с воздуха, моря и суши продолжаются. 

«24 подтвержденных сообщения о том, что объекты БАПОР в секторе Газа пострадали в результате авиаударов и бомбардировок. Реальное число, вероятно, будет указано выше», — говорится в отчете.

Кроме того, БАПОР сообщило, что минимум 14 сотрудников миссии погибло в регионе. Агентство также приводит данные палестинского минздрава, согласно которым в секторе умирают в среднем 267 жителей в день, или 11 в час.

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Накануне Евросоюз сообщил о начале операции по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Сама операция будет проводиться по гуманитарному воздушному мосту и состоять из нескольких авиарейсов в Египет с целью доставки помощи нуждающимся.

До этого, 15 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз в три раза увеличит гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа. Так, пакет срочной помощи пострадавшим будет увеличен на €50 млн, общая сумма составит €75 млн.

7 октября палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранено.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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