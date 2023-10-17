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Для участия в конкурсе «Это у нас семейное» заявки подали 340 тыс. человек

Кириенко: для участия в конкурсе «Это у нас семейное» 340 тыс. человек подали заявки
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Фото: family.rsv.ru
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Для участия в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировались 340 тыс. человек, что сделало мероприятие самым массовым на президентской платформе «Россия — страна возможностей». Об этом 17 октября заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе проведения первого заседания наблюдательного совета конкурса.

«У нас на сегодняшний день уже 340 тыс. человек, раньше у нас считалось, что самый массовый конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это «Лидеры России», там мы доходили до 220 тыс. человек, подавших заявку. Сейчас уже 340 тыс., у нас впереди еще две с половиной недели на подачу заявок, до 4 ноября планируем принимать заявки», — отметил он.

Кириенко напомнил, что у участников конкурса есть возможность получить по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, что полезно для любой семьи.

Но более интересным он счел уникальное путешествие по заповедным местам России, которым наградят победителей.

Также он отметил, что проведение конкурса — прямое поручение президента Владимира Путина. Глава государства отмечал важность того, чтобы поддерживать материнство, отцовство, а также соблюдение и развитие семейных традиций.

Путин говорил, что этот конкурс станет самым массовым из всех на президентской платформе, и оказался прав, заключил Кириенко.

Как сообщалось 12 сентября, в первую неделю регистрации на конкурс «Это у нас семейное» о своем участии заявили 60 тыс. человек из России и зарубежных стран. Регистрация участников продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф.

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Пока в пилотном проекте примут участие шесть субъектов Федерации

Ранее, 1 сентября, Путин на открытом уроке «Разговор о важном», приуроченном ко Дню знаний, анонсировал новый конкурс для всей семьи «Это у нас семейное», который внесет вклад в развитие семейных ценностей. Президент отметил, что на платформе «Россия — страна возможностей» еще не было подобного конкурса. Однако он может стать самым интересным, широким и «самым народным».

Поучаствовать в проекте могут семейные команды из четырех и более человек. Обязательное условие — три поколения (дети, родители, бабушки-дедушки). Зарегистрироваться можно до 4 ноября. Выполнять задания команды будут до января 2024 года. Финал конкурса пройдет в Москве.

Участники поборются за 30 жилищных сертификатов на 5 млн рублей, 300 больших семейных путешествий и другие призы.

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