Урожай подсолнечника вырос в Ставропольском крае на 21%

Аграрии в Ставропольском крае собрали 565,4 тыс. т подсолнечника. По сравнению с 2022 годом урожай вырос на 21%.

По данным министерства сельского хозяйства региона, урожайность составляет 22,9 ц с 1 га. Наибольшее количество подсолнечника — 66,1 тыс. и 62,8 тыс. т — собрали в Красногвардейском и Новоалександровском районах. На два муниципалитета пришлось 11% всего урожая Ставрополья, уточняет ИА StavropolMedia.

Хороших результатов удалось добиться благодаря комплексу факторов. Заместитель министра сельского хозяйства Елена Тамбовцева уточнила, что за последние годы регион значительно обновил машинно-тракторный парк. Кроме того, аграрии стали использовать новые технологии выращивания. На урожае положительно сказались благоприятные погодные условия.

Подсолнечное масло у Ставропольского края закупают другие регионы, а также Белоруссия, Киргизия, Китай и Азербайджан.