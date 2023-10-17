Корреспондент «Известий» показал обстановку в подземелье госпиталя в Тель-Авиве

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 17 октября побывал в тель-авивской больнице Ихилов — одной из самых укрепленных в Израиле.

«Всё, что находится ниже уровня земли, а мы сейчас на минус четвертом этаже, — это одно большое бомбоубежище, в котором есть всё необходимое для того, чтобы спасать жизни в самых серьезных обстоятельствах», — рассказал он.

Этот медицинский бункер рассчитан на 700 мест, однако сейчас, по словам Трушнина, пока заполнены 200 из них.

«Это не жертвы той, субботней, атаки ХАМАС, это жертвы их ракетных обстрелов», — отметил корреспондент.

Ранее, 16 октября, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев сообщил, что врачи единственной больницы в городе Ашкелоне попали под обстрел ХАМАС. В результате удара были уничтожены все трубы, которые подавали воду и кислород в операционную. В самом помещении операционной в результате взрывного удара вынесло все двери.

За день до этого сообщалось, что группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», боевое крыло ХАМАС, обстреляла израильский Тель-Авив. Отмечалось, что обстрелу ракетами и минометными снарядами с их стороны подвергся также кибуц Нахаль-Оз. 16 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова сообщила о работе сирен воздушной тревоги в Иерусалиме, центральной части Израиля и Тель-Авиве.

Утром 7 октября палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.